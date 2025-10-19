Gobierno de Victoria da a conocer rutas de bacheo para prevenir demoras

Cd. Victoria, 19 de octubre 2025. – Para que ciudadanos y conductores tomen previsión en sus rutas de traslado a centros laborales y educativos, el gobierno de Victoria informa que este lunes el Programa Emergente de Bacheo continuará en distintos sectores de la ciudad.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, los trabajos de rehabilitación de pavimento se realizarán en la calle Michoacán, del Eje Vial Lázaro Cárdenas en dirección a la clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social; en tanto que otra cuadrilla trabajará en calle Tenochtitlan, entre avenida del Valle y Teosuchil.

Con apoyo de empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, se restituirá carpeta dañada en la calle Berriozábal, entre avenida José Suleimán Chagnón y calle 8; así como en la avenida Carlos Adrián Avilés, entre boulevard Praxedis Balboa y calle 5 de Febrero.

El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, reitera a la ciudadanía la disculpa y comprensión que los trabajos de bacheo programados puedan ocasionar este lunes y durante la semana que se estarán llevando a cabo para recuperar el rostro vial a la Capital de Tamaulipas.