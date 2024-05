Geño, hombre sencillo, directo, claridoso y cumplidor: jóvenes tampiqueños

Tampico.- Con micrófono abierto y cara a cara, el candidato del Partido Verde al Senado de la República, Eugenio “Geño” Hernández Flores, participó en un foro de jóvenes, donde, además de escucharlos y plantear sus propuestas en diversos temas, les hizo ver la importancia de su participación en la política.

“Me interesa escuchar a cada uno de ustedes, porque quiero llevarme compromisos concretos ahora que sea Senador con el apoyo de todos ustedes, en México son 36 millones de jóvenes, si realmente alzaran la voz sería mucho lo que podrían lograr de los políticos y de los gobiernos en favor de ustedes mismos, es muy importante que se den cuenta del poder que puedan tener”, expresó el abanderado del Verde a la Cámara Alta.

Teniendo como escenario la Expo Tampico, “Geño”, interactuó con un centenar de jóvenes del municipio, quienes hicieron uso del micrófono para conocer y plantear nuevas propuestas al candidato al Senado, en temas que tienen que ver con la educación y medio ambiente.

Al hablar de su vida personal, Eugenio Hernández Flores, dijo estar orgulloso del joven que fue, porque si bien nunca les faltó nada a él y a sus cinco hermanos, sus padres les dieron, además del amor, educación, valores, unidad, esfuerzo y salir adelante a base del trabajo.

Reveló que su interés, amor por la política y el servicio público, los descubrió tarde, pues cuando se recibió de Ingeniero Civil y trabajó en PEMEX por casi 5 años, perdió a su padre y en ese momento con 26 años se traslado de Tabasco a Ciudad Victoria, para apoyar a su madre y empezar con su empresa privada.

Armando García, uno de los jóvenes presentes, le cuestionó que piensa cuando oye “Tamaulipas”, a lo que Geño le respondió, “pienso en grandeza, en diversidad, en naturaleza”.

¿Y cómo se describe Eugenio Hernández?, preguntó Leslie, “simplemente soy sencillo, directo, claridoso y cumplidor”, confesó el candidato, a lo que un grupo de jóvenes vitorearon, “nos queda claro, sabemos por nuestros padres que si eres cumplidor, trabajador y directo”.

Lo que más disfruto de este tipo de encuentros, refirió Hernández Flores, “es la cercanía de la gente, si quieres gobernar tienes que escuchar, atender, tienes que estar cerca de la gente para estar al pendiente de lo que ellos quieren, tienes que servir a la gente y por eso quiero ser su próximo Senador”, expreso el candidato.

En su turno, Ismael Vázquez, un joven que incursionó a la política hace 9 años, le expuso al abanderado del Verde, “sé que la fórmula de Eugenio y Maki, han hecho grandes cosas en Tamaulipas, la Expo donde estamos, usted la construyó, dejó muchas obras cosas aquí en Tamaulipas, el Hospital de Alta Especialidad, el de Cardiología, el Polyforum, la Torre Bicentenario, el mejor monumento que nos dio, El Águila, el Congreso, estoy contento que usted sea mi amigo y el de los jóvenes de Tamaulipas, que somos el presente y el futuro del estado, vamos a votar 5 veces Verde”, resaltó el universitario.

A lo que el candidato asentó, “cuando tuve el privilegio de ser gobernador, de lo que más me siento orgulloso es de haber ayudado a gente en problemas de salud, eso fue prioritario siempre, así era el gobierno, alguien llegaba con una solicitud de salud y todo el gobierno se avocaba para atenderlo, porque creo que es lo más valioso que tenemos, me acuerdo de casos y ahora que ando por todo el estado me lo agradecen, los edificios están padres, pero el factor humano es lo más importante, ayudar a la gente a salir adelante de un tema de enfermedad es lo que más me ha llenado de satisfacción”, dijo Hernández Flores.

Y agregó que la gente hoy lo que demanda es mejores servicios de salud, recordando que cuando estuvo al frente de la administración se construyeron 9 hospitales y más de 80 centros de salud en las áreas rurales más apartadas de Tamaulipas.

En la zona conurbada dijo, teníamos el proyecto de reubicar el aeropuerto internacional de Tampico, pasarlo a Altamira, porque el puerto tiene ferrocarril y había una empresa europea que quería construir aviones y ensamblarlos desde ahí, me faltó un par de años, comentó, pero compramos el terreno para hacer el aeropuerto y donde está el aeropuerto iba hacer un gran parque con áreas verdes, esa era la propuesta, solo que me faltó tiempo, recordó el ex mandatario.

Al abordar las problemáticas que presenta, no solo Tamaulipas, sino el país, “Geño” fue concreto:

“Algo recurrente en Tamaulipas en estos momentos es la escases de agua, ¿saben cuál es el fondo de todo eso?, el cambio climático, el incendio forestal que estamos viviendo en la Sierra Madre Oriental, todo son producto del cambio climático, nos está tocando la puerta de que ya lo volteemos a ver, que ya lo tenemos encima, ya lo estamos padeciendo, sufriendo la falta de agua, por eso como Senador, parte importante de mi agenda va hacer combatir el cambio climático, por cada voto vamos a plantar un árbol, pero también llegando al Senado estoy trabajando en una iniciativa para presentarla y en la que quiero se obligue a los gobiernos a plantear millones de árboles, a incentivas y fomentar fiscalmente a las empresas que planten millones de árboles, de esa manera poder revertir el cambio climático, vamos a pintar de Verde Tamaulipas y todo México”.

En el tema de educación y cuestionado por varios de los jóvenes participantes en el foro, el abanderado al Senado habló sobre la propuesta de la Doctora Claudia Sheinbaum de que la educación universitaria publica sea gratuita, además de la titulación, pues dijo, es un viacrucis y hay que pagar hasta 38 mil pesos por el papel, un postgrado cuesta 10 mil pesos, y en eso vamos a trabajar, porque la estadística es que el 40 por ciento de los egresados no tienen titulo por falta de dinero.

Además, les planteó las becas para jóvenes aniversarios que propone Claudia Sheinbaum y tiene que pasar por la Cámara de Senadores, “y ahí estaré para aprobarlo”, enfatizó el candidato del Verde.