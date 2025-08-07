Fortalecen coordinación interinstitucional para la protección integral de la infancia y adolescencia en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En un esfuerzo conjunto por mejorar y fortalecer los mecanismos de atención y protección dirigidos a la infancia, adolescencia y sus familias, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la directora general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Lorena Perales Salinas; la directora del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, y el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Jorge Alberto Galván Garcés, quienes, junto con sus respectivos equipos de trabajo, reafirmaron su compromiso para implementar estrategias integrales que garanticen la protección y el bienestar de los sectores más vulnerables del estado.

Durante la reunión, se analizaron los protocolos actuales de atención y protección, así como las áreas de oportunidad para optimizar los servicios que ofrecen ambas instituciones. Se destacó la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional para ofrecer respuestas rápidas, efectivas y humanizadas, que permitan salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

«La protección de niñas, niños y adolescentes es una prioridad en nuestra agenda. La CEAV reafirma su compromiso para ofrecer un acompañamiento integral a las víctimas, garantizando que sus derechos sean respetados y promovidos en todo momento. La coordinación con el DIF es fundamental para lograr un impacto positivo y duradero en sus vidas», destacó Perales Salinas.

Señaló que este trabajo conjunto, se enmarca en la visión humanista y de justicia social impulsada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, quien continúa trabajando para consolidar un Tamaulipas más solidario, justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

La sinergia entre estas instituciones busca no solo atender las necesidades inmediatas, sino también sentar las bases para políticas públicas sostenibles que protejan y fortalezcan a la niñez y sus familias, finalizó la funcionaria estatal.