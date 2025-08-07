Celebrará INJUVE Tamaulipas Mes de la Juventud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), ha anunciado que este Mes de la Juventud se celebrará con una serie de acciones con perspectiva de inclusión, enfocándose en la energía, creatividad y fuerza transformadora de las juventudes tamaulipecas.

Al respecto, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, informó que se están coordinando las actividades a desarrollar de manera simultánea en distintos municipios de la entidad.

El funcionario estatal destacó, “arrancamos con una Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, una rodada que vamos a hacer en el Parque Ecológico Los Troncones, el domingo 10 de agosto a las 9:00 de la mañana, por lo que estamos convocando a todos los ciclistas tamaulipecos”.

Lo que se busca es celebrar el papel transformador de las y los jóvenes como agentes de cambio, por lo que compartió que están programados talleres de liderazgo y foros de desarrollo personal y profesional, actividades de participación social, laboral, emprendimiento, salud y educación.

Adelantó, que se llevará a cabo la construcción de viviendas que se han estado realizando con el voluntario DIF Tamaulipas en conjunto con la Organización Techo México el 16 y 17 de agosto en el municipio de Jiménez.

Así como el Mercado Tamaulipas y la Feria del Empleo, que, de la mano de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, se ha enfocado en vincular a jóvenes en el área laboral y el emprendimiento.

Finalmente, enfatizó que el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, es una oportunidad para reconocer la aportación social de todos los jóvenes al desarrollo de la entidad, y reafirmar el compromiso que tiene el gobierno de Tamaulipas, a cargo de Américo Villarreal Anaya, con su bienestar a través de políticas públicas impulsadas desde el INJUVE.