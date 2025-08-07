Avanza Tamaulipas para cumplir meta de vivienda social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un compromiso firme hacia el bienestar social y en respuesta a la estrategia impulsada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), entregó los primeros 3 mil 200 lotes de un total de 8 mil que serán destinados a la construcción de viviendas para familias en situación vulnerable.

Este esfuerzo forma parte del programa nacional de «Vivienda para el Bienestar», que busca ofrecer soluciones habitacionales dignas a quienes más lo necesitan. La meta, es concluir la entrega de viviendas a partir del próximo mes de octubre.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha mostrado total disposición para hacer de Tamaulipas el primer estado en sumarse plenamente a esta política federal.

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave. En una reciente reunión, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, ratificó su apoyo para validar la construcción de 3 mil 800 viviendas, que serán entregadas este mismo año.

Los terrenos certificados para este fin están distribuidos estratégicamente en Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira. En la capital del estado, se habilitaron predios en fraccionamientos como Pajaritos, así como en Voluntad y Trabajo, donde ya se avanza en la edificación de las viviendas.

Treviño Cantú detalló que la mayoría de los lotes fueron entregados a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y al INFONAVIT, quienes cuentan con un presupuesto conjunto superior a 200 millones de pesos para materializar las obras.

En cuanto al acceso al programa, explicó que el INFONAVIT ya realiza contacto con beneficiarios previamente identificados, mientras que la CONAVI abrirá próximamente una convocatoria dirigida a la ciudadanía.