Feria del Libro UAT fomenta la lectura, el conocimiento y el talento universitario

El rector de la UAT, Dámaso Anaya, inauguró el evento en el Campus Tampico acompañado del escritor Fritz Glockner, director de EDUCAL, y el titular de la ANUIES, Luis González Placencia.

Ciudad Victoria, Tam.;

Con el propósito de promover la lectura, el acceso al conocimiento y el encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la inauguración de la Feria del Libro UAT 2025, evento que se consolida como un referente cultural y educativo en el estado.

La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Gimnasio Universitario del Campus Tampico, donde el rector estuvo acompañado por representantes de instituciones educativas, culturales y gubernamentales, así como por directivos universitarios, invitados especiales, escritores, docentes y estudiantes que se dieron cita para celebrar el inicio de esta edición.

Al hacer la declaratoria inaugural, Dámaso Anaya resaltó que la Feria del Libro se ha convertido en un símbolo cultural que ha acercado la lectura, el arte y el conocimiento a más de 200 000 visitantes en las distintas zonas universitarias. Agregó que esta edición cuenta con la participación de destacadas voces del pensamiento contemporáneo y de artistas locales, así como de las comunidades universitarias.

Finalmente, el rector enfatizó que la UAT promueve la lectura, la innovación, el pensamiento crítico y la cultura de paz, convirtiendo a la feria en un reflejo del talento, la creatividad y el amor por Tamaulipas.

Durante el acto inaugural, se contó con la participación de Fritz Glockner Corte, director de EDUCAL y representante del Fondo de Cultura Económica (FCE), quien calificó a la Feria del Libro UAT como una fiesta de libertad, rebeldía e imaginación, que se ha logrado colocar entre las cinco ferias más importantes del país, junto a las de Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y el Zócalo de la Ciudad de México.

A la ceremonia acudió Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien felicitó a la UAT por consolidar este importante proyecto cultural; y destacó que las ferias universitarias del libro son un valioso ecosistema de intercambio de ideas y conocimiento, que además de compartir el trabajo intelectual de las comunidades académicas, inspiran a las nuevas generaciones y fortalecen la conexión entre estudiantes y profesores.

Tras la ceremonia inaugural, las autoridades realizaron un recorrido visitando los pabellones dedicados a editoriales, instituciones educativas, así como los foros temáticos, académicos y culturales que conforman la amplia oferta del evento.

La Feria del Libro UAT 2025 permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre, ofreciendo nueve días de actividades gratuitas con más de 20 conferencias, más de 25 presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles y juveniles, muestras artísticas, espacios de divulgación científica, una zona de emprendimiento universitario y la participación de 25 editoriales del país y 10 editoriales universitarias.

Además, en esta edición, la Feria cuenta con la presencia especial de las Unidades Tecnológicas de Santander, Colombia, como invitado internacional.

Con esta iniciativa, la UAT reafirma su compromiso con la formación integral, la difusión del conocimiento y la promoción de la cultura en beneficio del desarrollo educativo y social de Tamaulipas.