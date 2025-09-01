Evalúa Mesa de Infraestructura y Conservación avance de obras y servicios municipales.

Cd. Victoria, 31 de agosto 2025. – Implementada por el gobierno que preside en Victoria Eduardo Gattás Báez, la Mesa de Infraestructura, Conservación y Mantenimiento Municipal llevó a cabo la cuarta sesión de trabajo para evaluar el avance de obras, servicios públicos y proyecto de remodelación de la Central Autobuses.

En temas claves, que suman al crecimiento ordenado y mejoramiento de imagen de la Capital, la Secretaría de Obras Públicas Municipales presentó el progreso de las 75 acciones proyectadas dentro del programa de obra pública 2025 que aplica un monto de 73 millones 475 mil pesos.

La Secretaría de Servicios Públicos proyectó los avances del mejoramiento alcanzado durante este segundo período de gobierno de Eduardo Gattás Báez, en las principales demandas ciudadanas; recolección de basura, alumbrado público y áreas públicas con cobertura cercana al cien por ciento.

El encargado de la Subdirección de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Conservación y Transporte Ramiro Martínez Alejos informó a detalle sobre la rehabilitación vanguardista que se iniciará en los próximos días a la infraestructura de la central camionera en Victoria.

Reunidos en la sala de cabildo los representantes del ITAVU, de la CMIC y de la SICT trazaron con los funcionarios municipales la agenda de trabajo a corto y mediano plazo en la proyección de seguir mejoran a Victoria.