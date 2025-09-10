Entregan Lalo y Lucy 2,500 kits escolares del programa Pasos por la Educación 2025

Cd. Victoria, 9 de septiembre 2025. –

Para reafirmar que la educación es la mejor inversión que se puede hacer como sociedad, la presidenta del Sistema DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Lalo Gattás entregaron 2,500 kits de útiles escolares recaudados con el programa Pasos por la Educación para estudiantes de escuelas públicas.

“Este esfuerzo tiene un objetivo muy claro: acompañar a nuestras niñas y niños en su camino hacia un mejor futuro, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan estudiar, crecer y soñar en grande” dijo Lucy al agradecer a las empresas, comercios y funcionarios que se sumaron a la campaña, en su edición 2025.

En su mensaje de agradecimiento, Evelin Bernal Alvizo, alumna de la escuela primaria “Lic. Emilio Portes Gil”, y el Mtro. Ricardo Dimas Juárez, director de la escuela “Emilio Obregón”, coincidieron que cada mochila, cuaderno y lápiz donado es muestra del compromiso de las autoridades al sembrar esperanza en la educación de cada niño.

En respuesta a ese reconocimiento, el alcalde Lalo Gattás afirmó que la “verdadera transformación comienza en las aulas y la mejor inversión que se puede hacer como sociedad es en la educación”, por lo que convocó a todos los presentes a seguir caminando juntos en la próxima edición de la Caravana por la Educación.

Como invitados especiales, asistieron la Mtra. Adelina Leal González, Jefa del Departamento de Atención a la Infancia del DIF Tamaulipas; la Dra. Selene Moreno Álvarez, subdirectora de Programas Saludables de la SET, representantes de empresas participantes, regidores, funcionarios del gobierno municipal y Damas con Voluntad.