Dictan sentencia de 19 años de prisión contra exsecretario de Educación de Tamaulipas

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, Tamps.-

El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó una pena de 19 años de cárcel a Mario “G”., exsecretario de Educación en Tamaulipas, luego de comprobarse su responsabilidad en el desvío de recursos a través de un convenio irregular con la aseguradora MetLife.

La sentencia fue emitida en la Sala “H” de la Primera Región Judicial, por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, quien concluyó que el exfuncionario actuó sin facultades legales cuando en enero de 2018 autorizó la transferencia de fondos de Metlife a la Secretaría de Educación.

Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas documentales y testimoniales que confirmaron que los recursos, por más de 8.2 millones de pesos, fueron utilizados en pagos sin justificación y para favorecer a terceros, incluyendo al propio acusado.

El proceso contra Mario G. inició en septiembre de 2023, cuando fue vinculado por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Tras meses de audiencias, el pasado 22 de agosto fue declarado culpable.

Aunque el Ministerio Público había solicitado una condena de hasta 26 años de prisión, la jueza consideró como atenuantes la edad y el estado de salud del procesado, lo que derivó en una reducción de la pena.

Además de la prisión, el exsecretario deberá reintegrar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas un total de 8 millones 285 mil 978 pesos con 87 centavos y cubrir el pago de 500 UMAS, equivalentes a 52 mil 921 pesos.

Se prevé que la defensa del exfuncionario intente frenar la ejecución inmediata de la pena mediante la interposición de recursos legales en instancias superiores.