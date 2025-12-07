Entrega Victoria buenos números en obra pública

Cd. Victoria, 7 de diciembre 2025. – Con un presupuesto de 134 millones de pesos invertidos en obra pública y con una proyección superada en la ejecución de acciones, el Gobierno de Victoria que preside Eduardo Gattás Báez estará cerrando el ejercicio fiscal 2025.

Estamos terminando todo lo que se proyectó; rehabilitación calles, aulas, obras de drenaje sanitario, estructuras metálicas para centros educativos, cuartos dormitorios y otras más proyectadas en el plan de obra 2025, señaló el Secretario de Obras Públicas Municipales Eusebio Alfaro Reyna.

El programa contemplaba originalmente 106 proyectos y un presupuesto de 112 millones de pesos que se fueron sumando durante el año, como el plan emergente de bacheo donde se invirtieron 10 millones restaurando más de 20 mil metros cuadrados de cinta asfáltica.

Alfaro Reyna reportó que están por concluir los trabajos de mejoramiento en la red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentaciones, principalmente en el sector poniente de la ciudad por el sector de la Nacozari, que por sus dimensiones estarían concluyendo en las primeras semanas del próximo año.