DIF Victoria participa en Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, participó en la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, espacio de diálogo y escucha cientos de mujeres tamaulipecas compartieron sus testimonios, inquietudes y propuestas ante autoridades municipales, estatales y federales.

Durante el encuentro, la presidenta refrendó el compromiso del DIF Victoria con la protección y bienestar de las mujeres, al ofrecer los servicios jurídicos y de protección familiar que brinda el organismo, a través de la Procuraduría del Sistema DIF Victoria, para orientar y acompañar a quienes enfrentan situaciones de violencia o requieren apoyo legal.

Asimismo, la Presidenta Lucy de Gattás logró canalizar diversas peticiones de las asistentes hacia las dependencias correspondientes del Gobierno Municipal de Victoria, encabezado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, con el propósito de fortalecer la atención y respuesta a las problemáticas expuestas.

El evento, impulsado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Tamaulipas y respaldado por la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo escuchar y atender oportunamente a las mujeres a través de asesorías jurídicas, apoyo psicológico y talleres creativos.

Acompañada por su equipo de trabajo, la presidenta del DIF Victoria reconoció el valor de cada una de las participantes, destacando que “estas asambleas son un paso importante para construir una sociedad más justa, donde todas las mujeres sean escuchadas y vivan libres de violencia”.