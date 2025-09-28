DIF Tamaulipas entrega la beca “Tamaulipas te agradece” a 200 jóvenes de 39 municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el propósito de brindar más oportunidades a la juventud y respaldar su permanencia en la escuela, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó la entrega de la beca “Tamaulipas te agradece” a 200 jóvenes provenientes de 39 municipios del estado.

Este apoyo está dirigido a estudiantes de entre 15 y 22 años de edad que cursan el nivel medio superior o superior, y que enfrentan condiciones socioeconómicas vulnerables. El objetivo es impulsar su continuidad educativa, fortalecer su compromiso social y prevenir la deserción escolar por falta de recursos.

Cada beneficiario recibe un total de 13 mil 200 pesos, distribuidos en cuatro entregas de 3 mil 300 pesos cada una. Para acceder a la beca es indispensable haber nacido o residir en Tamaulipas, estar inscrito en una institución educativa dentro del estado y mantener un promedio mínimo de 8.0.

La beca “Tamaulipas te agradece” representa un reconocimiento al esfuerzo de las y los jóvenes y un acompañamiento para que puedan concluir sus estudios.

Para obtener este beneficio en futuras convocatorias, las y los interesados deben presentar acta de nacimiento, CURP, INE (para mayores de 18 años), comprobante de domicilio, comprobantes de ingresos del padre, madre o tutor, nombre y dirección de la escuela, correo electrónico y número celular, además de aceptar el aviso de privacidad.

Más información puede ser solicitada en el Departamento de Atención a Jóvenes del DIF Tamaulipas, ubicado en la calzada General Luis Caballero, colonia Tamatán de Ciudad Victoria, o comunicarse al teléfono 834-318-14-00 extensión 48387, en horario de oficina.