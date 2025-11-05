DIF Tamaulipas entrega donativo a la Fundación Teletón

Altamira, Tamaulipas.- En un trabajo coordinado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, y los 43 sistemas DIF municipales, se efectuó la entrega anual del donativo recaudado mediante el boteo TELETÓN, en el que participaron servidores públicos del Gobierno del Estado y la ciudadanía.

En la ceremonia celebrada en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Tamaulipas, se entregó un cheque por $1,883,237.55 (un millón ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y siete pesos con 55 centavos).

Los recursos serán destinados a la construcción del CRIT número 26, en el estado de Colima, y al apoyo de los tratamientos que brinda a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y trastornos del espectro autista.

Durante el acto se reconoció la participación del Voluntariado de la Esperanza, así como de organismos gubernamentales, empresas y la sociedad en general, cuya generosidad refuerza la atención integral que reciben las familias beneficiadas.

Asimismo, se celebró la recuperación exitosa de 46 pacientes del CRIT Altamira, quienes concluyeron sus procesos de rehabilitación y mejoraron sus perspectivas de integración familiar y social.

El Sistema DIF Tamaulipas reafirma así su compromiso de sumar voluntades en favor de la inclusión, la salud y el bienestar de las familias tamaulipecas, demostrando que la unión entre sociedad y gobierno puede transformar vidas y abrir nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.