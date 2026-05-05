Descubre los tesoros de Tamaulipas a través de sus paradores turísticos: Sectur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para disfrutar aún más los impresionantes paisajes turísticos del estado, el gobierno de Tamaulipas avanza en la creación de nuevos paradores turísticos que elevarán la experiencia de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Estos espacios estratégicos no solo ofrecerán comodidad, sino que actuarán como puertas de entrada a la riqueza natural y cultural de los municipios, invitando a conectar profundamente con entornos únicos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas dijo que uno de los proyectos será el nuevo parador turístico en Miquihuana, municipio famoso por sus paisajes de montañas, bosques y más, que invitan a la aventura.

Este desarrollo enriquecerá actividades como el senderismo, el ciclismo de montaña y el contacto directo con la naturaleza, permitiendo a los viajeros descansar en un entorno armónico mientras descubren uno de los rincones más puros del estado.

Estos nuevos paradores responden a la creciente demanda de un turismo más experiencial y sostenible.

Señaló que no se trata solo de hospedaje, sino de puntos estratégicos que mejoran la conectividad, realzan la belleza escénica y generan empleo directo en las comunidades locales, acciones del gobernador Américo Villarreal Anaya que están fortaleciendo el turismo en Tamaulipas.

Con una inversión sostenida y visión de futuro, el estado busca superar sus propios récords en los próximos años, ya que cada parador se convierte en una invitación abierta a explorar rincones poco transitados, donde el viajero encuentra paz, aventura y autenticidad.