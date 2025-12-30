Desarrolla la UAT aplicación para detectar plagas en los cítricos

A través de un proyecto de investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial, con el fin de detectar plagas que afectan los

cítricos en la región centro del estado.

El trabajo es obra del alumno de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Datos de la Facultad de

Ingeniería y Ciencias (FIC), Everardo Lorenzo Huerta López, quien es asesorado por la Dra. Ana

Bertha Ríos Alvarado.

Al describir su proyecto, dijo que la investigación tiene como propósito poner a disposición de los

productores una herramienta eficiente que permita identificar de manera remota el ácaro

Phyllocoptura oleivora plaga conocida como “negrilla de los cítricos”.

Cabe señalar, que este ácaro afecta la apariencia, tamaño y calidad de los frutos; es microscópico y

se alimenta de los aceites y jugos de la epidermis del fruto, causando oxidación y oscurecimiento

de la superficie, reduciendo hasta un 40 % el valor comercial de la cosecha por pérdida de calidad

y menor jugosidad.

Explicó que en el desarrollo del proyecto se recolectaron imágenes que fueron evaluadas por

expertos en plagas, y luego de procesar las evidencias, se logró desarrollar una aplicación móvil

que detecta, por medio de fotografías y videos, la plaga en cuestión.

Mencionó que también se diseñó un sistema web, que pueda ser usado tanto por investigadores

como por productores o, en su caso, cualquier persona interesada en la identificación de plagas.

Señaló que el sistema puede emitir un porcentaje de confianza en cuanto a la identificación de la

plaga y determinar qué tipo de control se puede aplicar a los cultivos, incluso determinar si es

biológico o químico y cuál método es el más adecuado para disminuir el impacto de la resistencia

de plagas al aplicar productos químicos.

Añadió que, la herramienta genera reportes periódicos mensuales y, de esta manera, se puede

medir el progreso tanto de la presencia como de los frutos sanos en los sembradíos.

Puntualizó que el proyecto nació como un catálogo de imágenes y se convirtió en un sistema de

gestión integral, y espera que en un futuro pueda servir para identificar a más plagas que atacan a

los cítricos, tales como: la mosca blanca, la mosca de la fruta, la araña de Texas, entre otras.