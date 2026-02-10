Con el respaldo de Américo Villarreal, la UAT se transforma

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El avance y la proyección que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado es resultado del vínculo entre la UAT y el Gobierno del Estado, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien atestiguó la toma de protesta de la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria.

“Felicito mucho al rector Dámaso Anaya, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas; primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la universidad y se entregan los recursos que son propios para la formación profesional a su plenitud”, expresó.

Destacó que, gracias a todo este esfuerzo, la universidad ha mejorado en su desempeño e indicadores, figurando ya entre las más importantes del país; además, se han terminado obras que habían quedado inconclusas o estaban abandonadas por muchos años y se ha aumentado la matrícula y el número de profesionistas que se forman en la UAT.

“Así es que enhorabuena, eligieron muy bien a su rector, felicidades, universitarios”, indicó.

Tras reconocer la trayectoria profesional de la nueva directora del plantel, el mandatario estatal convocó también a las y los universitarios a seguir preparándose con una visión humanista y aprovechar las oportunidades para enfrentar el reto que tiene hoy la educación en un área tan sensible como es la salud.

ENFERMERÍA SE TRANSFORMA CON EL RESPALDO DEL GOBERNADOR

El rector Anaya Alvarado reconoció el respaldo del gobernador Villarreal Anaya para hacer posible la transformación de la Facultad de Enfermería y la entrega de nueva infraestructura, como la techumbre monumental de más de 1,160 metros cuadrados que se pone al servicio de la comunidad académica, así como una techumbre de usos múltiples con domo, que dignifica los espacios donde se construye la vida universitaria.

“Nada de esto sería posible sin una visión clara y un respaldo decidido a la educación pública; por ello, quiero hacer un reconocimiento expreso al gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya, por su invaluable apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por sostener con congruencia y convicción un principio que compartimos plenamente: educación, educación y más educación. Muchas gracias, señor gobernador, por confiar en su universidad”, dijo.

Por su parte, la directora de Enfermería, María Guadalupe Vázquez, aseguró que esta facultad seguirá siendo pilar fundamental de la universidad y una comunidad con humanismo en el corazón, contribuyendo a la transformación de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal.

“Conoce profundamente a nuestro gremio y en múltiples ocasiones ha expresado que el personal de enfermería no es simplemente un ayudante del médico, sino un profesional que colabora de manera fundamental en beneficio de la salud de la población”, mencionó.