Padres de familia, docentes y Guardia Estatal de Género unidos por una infancia libre de violencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de sumar esfuerzos con la ciudadanía para lograr una infancia libre de violencia en sus diferentes ámbitos de desarrollo, personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, llevó a cabo una serie de actividades en diferentes planteles de Ciudad Victoria, los cuales estuvieron enfocados en brindar a padres de familia, docentes y estudiantes, herramientas para prevenir y atender estos casos en la niñez.

En el ejido “El Olmo” se visitaron las escuelas primarias Álvaro Obregón y Benito Juárez, e impartieron la plática “Valores” a estudiantes, quienes participaron también en la actividad “Las palabras mágicas”, cuyo objetivo es fomentar la cordialidad, socialización y respeto mutuo.

Asimismo, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza se llevó a cabo la plática “Violencia Familiar” dirigida a padres y madres de familia, actividad que se complementó con la entrega de violentómetros y el tríptico “¡Alto al Feminicidio!”, herramientas para reconocer los grados de violencia en las relaciones familiares o de pareja.

En cuanto al personal docente, se impartió de manera virtual el Conversatorio “Orientación para Concientizar sobre la Gravedad de la Violencia Sexual, Acoso Escolar y Maltrato Infantil”, en el cual se abordó el marco jurídico y protocolo de actuación ante estos casos, así como actividades para replicar en las aulas, tales como “El Semáforo Corporal”, “El Semillero de la Confianza”, “La Cajita de los Secretos Buenos y Malos” y “El Corazón Arrugado”.

Como parte de la coordinación interinstitucional, durante la presentación de la obra teatral “Lilith vs. Eva”, organizada por la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), personal de la Guardia Estatal de Género participó con una difusión de trípticos a los asistentes.