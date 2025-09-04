Con ASETUR, el futuro del turismo mexicano brilla con más fuerza

Zacatecas, Zacatecas.– Con la diversificación de productos, competitividad de los destinos turísticos, conectividad y seguridad, Tamaulipas se consolida como un estado vibrante, innovador y seguro para el turista, con lo que contribuye a impulsar el turismo nacional para colocar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que se concretaron acuerdos y estrategias en Palacio de Gobierno de Zacatecas, donde se realizó la 63ª Asamblea de las Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR).

Refirió que, por medio de diagnósticos turísticos y la visión del sector hacia el año 2050, se lograrán proyectar más productos turísticos, que voltean a ver las bellezas naturales, culturales y comunitarias de cada estado, como Tamaulipas, un estado que por su belleza enamora.

De lo que se trata, dijo el funcionario estatal, es de asegurar la continuidad de una estrategia conjunta para seguir posicionando a México como un destino turístico competitivo, diverso y de clase mundial.

“Con su amplia diversidad natural y la inyección de recursos que el gobernador Américo Villarreal Anaya está imprimiendo al estado, la transformación es continua, con mejor infraestructura, conectividad y reforzamiento de la seguridad con más Estaciones Seguras”, explicó.

Por medio de las secretarias y secretarios de Turismo de México integrados a la ASETUR, estamos impulsando el turismo nacional, al mismo tiempo que fortalecemos turísticamente a nuestros estados, señaló.

En el encuentro también se definieron las próximas sedes de las asambleas: en Puebla, el próximo 26 de septiembre; San Luis Potosí, el 28 de octubre; y en el estado de Hidalgo, el 15 de noviembre