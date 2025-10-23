Comparece Omar García Harfuch en el Senado, Estrategia Nacional de Seguridad avanza recuperando territorios para devolver la paz: Olga Sosa Comparece Omar García Harfuch en el Senado, Estrategia Nacional de Seguridad avanza recuperando territorios para devolver la paz: Olga Sosa

Sin policías dignos y capacitados no hay seguridad posible.

Cdmx. – En el marco del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, compareció en el Senado de la República el secretario de seguridad y protección ciudadana Omar García Harfuch para dar cuenta de los avances y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, destaca la disminución del 32% de los homicidios dolosos en el periodo de un año.

La senadora tamaulipeca, Olga Sosa Ruiz, señaló que se trabaja con “inteligencia y con facultades legales para realizar operativos que desmantelen redes criminales y detengan a generadores de violencia”

Los datos reportados por el secretario García Harfuch demuestran que vamos por el camino correcto, detención de 35 mil generadores de violencia, gabinetes de seguridad recuperando, sesionando a nivel local para construir desde el territorio paz y tranquilidad para las familias.

El secretario reconoció el trabajo coordinado de cada una de las instituciones de seguridad pública que trabajan bajo los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad; la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, y las corporaciones de los estados, han trabajado de manera estrecha para detener a objetivos prioritarios, con el fin de desarticular redes criminales de tráfico de drogas, de hidrocarburos y de armas de fuego.

La senadora Sosa Ruiz recalcó que con el secretario hay una caída histórica de delitos de alto impacto, reducción de homicidios dolosos, secuestros y feminicidios, fruto de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, para desarmar e impulsar programas para los jóvenes; fortalecimiento de la guardia nacional que trabaja con 133 mil elementos desplegados en el territorio nacional; las capacidades de inteligencia e investigación para identificar amenazas y detener objetivos prioritarios; coordinación con las 32 entidades federativos para intercambiar información, desarrollar operativos conjuntos y reducir los delitos, en su mayoría, del fuero común.

“El propósito es pacificar regiones y territorios con base en la inteligencia y justicia, no se trata de apagar la violencia con más violencia”, señaló la senadora Sosa Ruiz.

Por otra parte, con impacto en Tamaulipas, la operación frontera norte, ya dio resultados, asegurando más de 104 mil kg de droga y deteniendo a más de 8 mil personas involucradas con el narcotráfico.

En distintas áreas se han desarrollado investigaciones y se han detenido a los culpables, no hay impunidad. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.