Celebra la UAT Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal

Ciudad Victoria, Tam.; 14 de octubre de 2025.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el Tercer Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, un espacio de reflexión y análisis para abordar resultados de investigaciones y estrategias que promuevan la salud y producción animal sustentable.

La apertura del congreso, que lleva el nombre del reconocido profesor e investigador de la UAT, el Dr. Fidel Infante Rodríguez, tiene como marco la celebración del 68 aniversario de fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” (FMVZ).

El evento programado del 14 al 17 de octubre incluye conferencias en las áreas de medicina y producción animal, fauna silvestre, Una Sola Salud, rastros tipo TIF, así como tecnologías sustentables en la producción animal y acuícola, además de una serie de talleres con la participación de expertos nacionales e internacionales.

En representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, presidió la ceremonia inaugural, destacando su reconocimiento a este plantel universitario por su compromiso con la formación de profesionales de calidad, y ser un pilar en el desarrollo del sector pecuario y la salud pública en Tamaulipas.

Dijo que, a través de la FMVZ, la UAT ha cumplido la misión de formar profesionales que dominan la ciencia de la medicina veterinaria y la zootecnia, con un profundo compromiso humanista por la salud animal, la producción de alimentos y la sostenibilidad del campo.

Por su parte, el director interino de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, expresó que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya, la institución consolida su calidad y prestigio educativo, así como en los servicios que aporta a la sanidad y bienestar animal, la salud pública y la producción de alimentos, que son esenciales para el progreso de la región.

Destacó que esta ceremonia representa también un reconocimiento al esfuerzo del personal académico y administrativo, porque gracias a ellos se han formado muchas generaciones de profesionistas exitosos, cuyo aporte a la sociedad es invaluable.

En ese contexto, la FMVZ le rindió un homenaje al Dr. Fidel Infante Rodríguez, quien estuvo presente, acompañado de sus familiares y compañeros catedráticos, destacándose su trayectoria de más de 30 años de servicio y su labor que es ejemplo de vocación, liderazgo e impacto social.

En el evento se contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Amaya García; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa; además, asistieron exdirectores de la FMVZ, funcionarios de la Rectoría y directivos de las Facultades y Unidades Académicas de la UAT.