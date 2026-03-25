Avanza en educación el gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con acciones concretas y beneficios tangibles en materia de infraestructura, uniformes y útiles escolares, y calidad educativa a través de los aprendizajes fundamentales, el Gobierno humanista de Tamaulipas, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, avanza con paso decidido en la transformación educativa, aseguró el titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García.

Señaló que uno de los programas más humanistas es la entrega de uniformes y útiles escolares, que impacta positivamente a miles de niñas, niños y adolescentes, y a sus familias, principalmente en aquellos municipios del área rural y en algunas zonas urbanas vulnerables.

“Como expresó el gobernador, es una ayuda para cada familia; si tienen tres hijos, pues son más de 14 mil pesos lo que hacen ahí de ahorro, pero sobre todo, como dice el gobernador, cuando diga la maestra ‘saca tu cuaderno’, el gobierno humanista busca que cada niña, cada niño saque su cuaderno, que no haya alguno que, por no tenerlo, no pueda completar el acto educativo”, enfatizó.

Precisó que, en la era de las comunicaciones, el acceso a la tecnología es una prioridad educativa; por eso se ha trabajado en dotar de conectividad de internet satelital y de alta velocidad al 100 por ciento de las escuelas rurales y a un 86 por ciento de los planteles urbanos. “Esto nos abre la puerta al conocimiento tecnológico a todos los niños y las niñas tamaulipecas; no importa si están en una escuela multigrado, rural, urbana o técnica, todos con acceso”, resaltó.

Subrayó que Tamaulipas es una de las entidades que mejor implementa la Política Educativa de Aprendizajes Fundamentales en el aula, razón por la cual fue reconocida por la UNESCO. “En Tamaulipas, después del tercer año de primaria, nos leen mejor, nos escriben mejor, y es muy serio el trabajo del gobernador”, apuntó.

Valdez García expresó que uno de los compromisos de Américo Villarreal es que, al concluir la administración estatal, todas las escuelas tengan las condiciones de dignidad para impartir la enseñanza. “Que tengan baños, que tengan su instalación eléctrica acorde al clima de Tamaulipas y, desde luego, que tengan las aulas, las bardas perimetrales, las techumbres. Este año voy a informar al gobernador el gran avance que hemos tenido en esta área tan sustantiva, que es la infraestructura de la escuela tamaulipeca”, externó.

Dijo también que se creará nueva infraestructura, principalmente en el nivel medio superior y superior, acorde a la visión que impulsa el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tendremos nuevos bachilleratos, que es lo que queremos; cambió, acuérdate, de país de niños a país de jóvenes. En Tamaulipas los vamos a cubrir; que ningún joven en edad de estudiar la preparatoria se quede fuera es una de las promesas del gobernador Américo y, desde luego, también espacios para la educación superior; lo anunciará: dos nuevas universidades”, finalizó.