Asisten ex alcaldes y ex presidentas del DIF a informe de Lucy de Gattás

Cd. Victoria, 30 de octubre2025. – Siete ex alcaldes y ocho ex presidentas del Sistema DIF Victoria, asistieron al Cuarto Informe de Actividades de Lucy de Gattás en el que, junto a su esposo Eduardo Gattás Báez, convocó a trabajar “Unidos de Corazón” por el bienestar de las familias victorenses.

En su mensaje, agradeció la presencia de los ex ediles de la Capital del Estado Bladimir Joch González, Tito Reséndez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Gustavo Cárdenas, Fernando Méndez Cantú, Miguel Ángel González Salum y Alejandro Montoya.

El reconocimiento, lo hizo extensivo a las ex presidentas del DIF Fulvia Silva de Reséndez, Luz Elena Martínez de Rodríguez, Mónica Dávila Cárdenas, Margarita Pintado de Méndez, Katía Salinas de Etienne, Alejandra Osuna de Diez Gutiérrez, María Eva Juárez Vela y Martha Durón Reyes, en representación de Martha Reyes de Durón.

“La unidad es el corazón que mantiene viva a nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, confirmo que cuando trabajamos con el corazón y en unidad, Victoria gana” expresó en su informe Lucy de Gattás.

Ante la sociedad civil, reconoció el empeño y dedicación al frente de la administración municipal y DIF Municipal que, en su momento, contribuyeron al desarrollo social y económico de la ciudad, como al bienestar que hoy gozan y reciben las familias victorenses.