Agradecen vecinos pavimentación en la Cuauhtémoc.

Cd. Victoria, 8 de octubre 2025.- Con agradecimiento y gratitud por resolver una problemática urbana de su sector, vecinos del fraccionamiento Cuauhtémoc recibieron al alcalde Eduardo Gattás Báez durante la supervisión de los trabajos de pavimentación en la calle Maguey.

“Duramos años y años esperando esta pavimentación, para ser exactos 25 años en los que no hubo respuesta, gracias por tomar esta iniciativa, gracias por escucharnos”, fue el sentir general del grupo de vecinos de este sector poniente de la capital durante un diálogo franco y abierto con el alcalde.

De un total de 20 obras que actualmente mantiene en proceso el Gobierno de Victoria, seis de ellas corresponden a pavimentaciones, como la calle Maguey entre Fortunato de Leija y calle S/N del Fracc. Cuauhtémoc donde se extenderá una carpeta asfáltica de 1,029 m2.

También se trabaja con pavimento asfáltico en calles 12 César López de Lara de la colonia Treviño Zapata, 20 y 21 Del Periodista, avenida Central entre eje vial y calle 27 en la Lázaro Cárdenas; y con concreto hidráulico en calle Casa del Campesino de la Ampliación Simón Torres y calle Margarita de la colonia Sierra Madre.