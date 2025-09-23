PRI dispuesto a unirse con el Verde tras encontronazos con Morena en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de septiembre.-Con la mira puesta en las elecciones del 2027, el Partido Revolucionario Institucional no descarta aprovechar la división entre el Verde y Morena para impulsar una alianza PRI, PAN, Partido Verde en Tamaulipas, consideró Bruno Díaz, dirigente estatal del PRI.

Luego de la pelea pública que han sostenido morenistas contra el líder del partido verde en el estado Manuel Muñoz Cano, El Revolucionario institucional podría aprovechar la coyuntura y planear una alianza con el partido que alberga a figuras como Eugenio Hernández Flores.

«Nosotros somos aliancistas y vamos a buscar lo mejor para el Partido Revolucionario Institucional y para sus bases», expuso Bruno Díaz.

En entrevista refirió que para concretar la posible alianza se consideraría a las bases tricolores. «Nosotros estamos fortaleciendo nuestro partido y estamos escuchando a las bases del priismo tamaulipeco, recorriendo todos los municipios para tener un diagnóstico».

El líder estatal del PRI también aclaró que «nosotros vamos a tener candidatos con o sin alianza. Estamos listos para enfrentar el proceso electoral porque la gente nos lo dice la gente quiere participación del PRI, y la gente quiere que el PRI tenga hoy una importancia real en las decisiones de Tamaulipas».

Bruno Díaz dijo que en el caso de concretar una alianza con el PAN y con el Partido Verde, exigirá encabezar para selecciones para competir con sus candidatos.

Subrayó «nosotros lo hemos dicho vamos a construir el interior del partido cuando haya la posibilidad de que vayamos en una alianza tiene que predominar respeto hacia nuestro partido».

Díaz señaló que mientras lleguen los tiempos electorales el priismo trabajará hacia el interior para estar preparados y tratar de resurgir en las urnas.