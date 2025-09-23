El IETAM no dará constancias de mayoría a jueces sustitutos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de septiembre .-La renuncia de jueces a los que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) entregó la constancia de mayoría, es un asunto que toca atender solo al Congreso del Estado, dijo Juan José Ramos Charre, presidente del organismo electoral.

En entrevista, refirió que no se contempla que el Instituto realice entrega de nuevas constancias a los jueces sustitutos.

Ramos Charre refirió que el IETAM ya no tiene participación en el asunto y el proceso de sustitucion de juzgadores queda en el terreno de los diputados locales.

Afirmó que las renuncias no fueron dirigidas al IETAM. «Tenemos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de esta serie de renuncias de las que ha tomado conocimiento la diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas.

El presidente del organismo añadió que «conforme a las disposiciones legales vigentes, le corresponde al poder legislativo expedir las designaciones de aquellas personas que se ubiquen como segundos lugares: los mejores perdedores».

Subrayó que a pesar de que el IETAM organizó el proceso de elección de personas juzgadoras en Tamaulipas, ahora ya no tiene responsabilidad en coordinar las sustituciones.