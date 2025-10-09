PRI busca un papel clave en el Congreso de Tamaulipas: Guillen Vicente

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de octubre.-La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, afirmó que la oposición cumple un papel clave de equilibrio y vigilancia frente al poder, y se comprometió a trabajar siempre con respeto y diálogo.

Anunció la presentación de nuevas iniciativas enfocadas en el desarrollo de Tamaulipas y aseguró que su voto será libre, razonado y orientado al interés ciudadano.

“En las próximas sesiones presentaré una serie de iniciativas que, estoy convencida, serán en beneficio de Tamaulipas. Reitero mi compromiso de seguir sumándome y apoyando aquellas propuestas presentadas por mis compañeras y compañeros cuando considere que son trascendentes para la vida de las y los tamaulipecos”, señaló.

Guillén Vicente destacó que su labor legislativa priorizará políticas públicas que fortalezcan la economía, la educación y la infraestructura del estado.

Llamó a mantener un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas del Congreso local para consolidar acuerdos que beneficien a la población y garanticen transparencia en la toma de decisiones.

La diputada reiteró que su compromiso se guía por la tolerancia, el respeto y la colaboración, sin descuidar su función de control y vigilancia sobre las acciones del gobierno estatal.

Con estas iniciativas, Guillén Vicente reafirma su enfoque en el bienestar de los tamaulipecos, respaldando proyectos que impulsen el desarrollo económico y social en toda la entidad.