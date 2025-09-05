Piden hasta 14 años de cárcel por cuotas escolares ilegales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de septiembre– El diputado local Sergio Ojeda Castillo pidió contemplar penas que llegarían hasta los 14 años de prisión para quienes obliguen a madres y padres de familia a pagar cuotas ilegales en planteles educativos.

El legislador de Morena defendió la propuesta al asegurar que en ocasiones “se vulnera el derecho a la educación gratuita establecido en la Constitución cuando se presiona a las familias con pagos que no corresponden”

El legislador explicó que en numerosos casos se obliga a los tutores a cubrir aportaciones no reconocidas por la ley, lo cual genera un escenario de desigualdad y discriminación en el acceso a la enseñanza básica.

Ojeda Castillo dijo que la intención de su dictamen no solo es sancionar a quienes exigen dinero por servicios educativos, sino también promover que los ciudadanos denuncien cada vez que se enfrenten a estas prácticas abusivas.

“Vamos a solicitar y pedir la ayuda de la gente agraviada para que presenten las denuncias correspondientes; preferentemente, aunque algunas se puedan seguir de oficio, no hay como que siempre nos ayuden a presentar estas denuncias”, declaró el diputado.

Al explicar el alcance de la medida precisó que se pretende erradicar de raíz la costumbre de condicionar inscripciones o servicios en escuelas públicas, donde los padres terminan pagando para evitar represalias contra sus hijos.

Ojeda sostuvo que, además de establecer sanciones más severas, se busca fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, a fin de que los casos no queden impunes y se garantice efectivamente la gratuidad de la educación.