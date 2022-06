Pese a pensiones, adultos mayores No mejoran su nivel de bienestar

Por José Gregorio Aguilar

Gran parte de adultos mayores no ha podido superar la crisis económica que viven desde antes de la pandemia del Covid-19 y que se acrecentó durante todo este tiempo que ha durado este problema de salud pública, aseguró Samuel Turrubiates Contreras.

“Ya no hayamos que hacer sinceramente con esta situación tan dura y difícil ya no solo para jubilados y pensionados sino cualquier adulto mayor tiene que emplearse para poder sobrevivir”.

Dijo que integrantes del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, aún y cuando reciben una pensión, no les alcanza, debido a que gran parte de ese dinero lo emplean en la compra de medicamentos y consultas médicas; muchos viven afectados por diversos padecimientos y no siempre acuden al IMSS donde el servicio no se caracteriza por ser digno ni de calidad.

También por eso algunos se emplean como paqueteritos en tiendas de autoservicio, pero otros definitivamente no tienen forma de trabajar y tienen que buscar como generar ingresos.

En el colmo de la desesperación, muchas personas de la tercera edad se han ido a los tianguis a tratar de vender productos, cosas o insumos que necesitan pero lo hacen obligados por la situación económica ya que cualquier recurso adicional que les llegue es bueno.