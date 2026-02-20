Mujeres las más afectadas por disparo de diabetes en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de febrero.-La diabetes mellitus inició el 2026 con un avance acelerado en Tamaulipas al registrarse 2,094 casos hasta la primera semana de febrero lo que encendió alertas en el sector salud por el impacto de esta enfermedad crónica en la población adulta de la entidad según el Boletín Epidemiológico estatal

De acuerdo con el reporte oficial del total de casos confirmados 832 corresponden a hombres y 1,247 a mujeres lo que muestra una incidencia significativamente mayor entre la población femenina en el arranque del año concentrándose principalmente en la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad

En contraste la diabetes tipo 1 mantiene una incidencia mucho menor con apenas nueve casos en hombres y seis en mujeres por lo que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la prevención mediante alimentación saludable y revisiones médicas periódicas para evitar complicaciones graves

El informe subraya la necesidad de fortalecer las campañas de concientización para evitar que los casos sigan en ascenso durante el año especialmente entre adultos jóvenes donde el padecimiento comienza a aparecer con mayor frecuencia y pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud pública