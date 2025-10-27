Mujeres con cáncer sufren por falta de medicamentos en Tamaulipas

En el mes rosa, denuncian que el desabasto y la falta de atención médica ponen en riesgo miles de vidas femeninas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.– En pleno mes de la lucha contra el cáncer de mama, la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Juliana Garza, lanzó una fuerte denuncia contra las autoridades de salud por el desabasto de medicamentos y la falta de atención a mujeres con esta enfermedad.

Garza afirmó que, mientras se iluminan edificios con el listón rosa y se realizan campañas de prevención, la realidad dentro de los hospitales es desoladora. “Desafortunadamente, no hay atención ni medicamentos suficientes. Octubre no debe ser solo un mes de listones, sino un mes de exigencias por todas esas mujeres que padecen esta enfermedad y por la memoria de aquellas que no lograron vencer al cáncer”, expresó.

La dirigente priista recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir 11.5 millones de medicamentos en 2024, cifra que calificó como alarmante y reflejo del colapso en el sistema nacional de salud.

“Es un dato que nos duele muchísimo, sobre todo cuando pensamos en las mujeres que padecen cáncer de mama y que no encuentran respuesta en las instituciones públicas, cuando la salud es un derecho universal”, manifestó Garza.

La priista exigió acciones inmediatas al gobierno federal y estatal para garantizar el abasto de tratamientos y la atención oportuna a las pacientes.

Asimismo, subrayó que el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte entre las mexicanas mayores de 20 años. “En nuestro país se registraron 8,034 muertes por esta enfermedad. Todos conocemos a alguien que padece cáncer y no son atendidas”, advirtió.

Finalmente, Garza lamentó que, mientras la enfermedad avanza, el sistema de salud permanezca indiferente ante la desesperación de miles de familias que buscan atención y medicamentos para sobrevivir.