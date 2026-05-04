Mayoría femenina marca la integración del Congreso de Tamaulipas: Censo del INEGI

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.- La integración del Congreso de Tamaulipas muestra una mayoría femenina, con 52.8 por ciento de mujeres frente a 47.2 por ciento de hombres, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 del INEGI.

El balance de género en el Poder Legislativo local se alinea con el comportamiento nacional, donde las mujeres representan el 54.3 por ciento de las mil 122 personas legisladoras en activo, mientras que los hombres concentran el 45.6 por ciento y el 0.1 por ciento corresponde a personas no binarias.

En términos de continuidad legislativa, Tamaulipas registra que nueve de sus 36 integrantes accedieron al cargo por reelección, lo que equivale al 25 por ciento del total y se ubica por encima del promedio nacional de 19.4 por ciento.

La actividad parlamentaria del Congreso tamaulipeco se refleja en la presentación de 530 iniciativas durante el primer año de la legislatura, una cifra que lo posiciona entre las entidades con mayor dinamismo en la generación de propuestas.

En el ámbito de organización interna, los congresos estatales operaron en promedio con 32 comisiones legislativas, enfocadas principalmente en temas de gobierno y política interior, desarrollo territorial, derechos humanos y asuntos financieros.

El reporte también da cuenta de la participación de Tamaulipas en la aprobación de deuda pública durante 2024, con un monto total de mil 243 millones de pesos, de los cuales mil 123 millones corresponden a deuda estatal y 120 millones a deuda municipal.

A nivel nacional, siete congresos estatales avalaron la contratación de deuda pública estatal por 35 mil 30.5 millones de pesos, con una concentración relevante en Chiapas, que absorbió el 35.2 por ciento del total.

El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 ofrece un panorama detallado sobre la estructura, desempeño y funcionamiento de los congresos locales, con el propósito de aportar información para la evaluación y fortalecimiento de las políticas públicas en el país.