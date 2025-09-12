Histórico reconocimiento a las mujeres cuidadoras en el Paquete Económico 2026

Ciudad de México. – Por primera vez en la historia, el Gobierno de México ha puesto cifra y nombre al valor de los cuidados. El Paquete Económico 2026 destina 466 mil 674 millones 936 mil pesos —equivalente al 1.21 por ciento del Producto Interno Bruto— a respaldar las tareas que sostienen la vida: la atención de las infancias, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores con dependencia y, sobre todo, a quienes cuidan de ellos.

La decisión, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un parteaguas que reconoce lo que durante generaciones ha sido invisible: el peso social y económico del trabajo de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres.

“Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar las tareas de cuidados significa avanzar hacia un México más igualitario y justo”, afirmó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, al presentar el Anexo 31 del Paquete Económico.

El documento es resultado de un trabajo interinstitucional encabezado por la Secretaría de las Mujeres, el SNDIF y la Secretaría de Hacienda, en coordinación con 22 dependencias federales. El ejercicio permitió identificar 49 programas en 19 ramos, que abarcan apoyos monetarios y en especie, servicios de capacitación y certificación, conciliación entre vida personal y laboral, cambio cultural y la construcción y supervisión de centros de cuidados. Con ello, se traza un mapa integral de políticas que, por primera vez, coloca a las mujeres cuidadoras en el centro de la agenda nacional.

La medida llega en un momento histórico: México vive una etapa donde el Poder Ejecutivo, los Congresos y el Poder Judicial están marcados por la presencia de mujeres como nunca antes. En este contexto, la Secretaría de las Mujeres se erige como un eje de transformación social.

“El compromiso de la Cuarta Transformación, particularmente con las mujeres, es prioritario, y la construcción de su segundo piso está en marcha”, subrayó Hernández Mora.

Más que un dato presupuestal, este reconocimiento significa dignificar a quienes han sido las precursoras y sostén silencioso de la vida misma. Con el Paquete Económico 2026, el Estado mexicano reconoce que el tiempo de las mujeres es ahora.