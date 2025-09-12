Asociaciones, el negocio de los hombres de ‘pantalón largo’: Diputada

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada presidenta de la Comisión del Deporte, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, reconoció que “algunos cuantos” han hecho negocio a costa de los deportistas o de las asociaciones, ya que, afirmó, “se han quedado con los apoyos destinados a los competidores”.

La legisladora local precisó que “esta situación tiene que acabar”, ya que, a través de asociaciones reguladas y registradas ante la Dirección General de Deportes, se distribuyen recursos para apoyar a los deportistas; sin embargo, algunas de estas organizaciones burlan la reglamentación y retienen el dinero.

Jaime Castillo explicó que el lucro se genera mediante la creación de un ecosistema donde el deporte se convierte en un producto de entretenimiento y consumo. Las organizaciones y los atletas aportan valor a través del espectáculo, la emoción, la identificación con los equipos y los ídolos, lo que atrae al público y a los patrocinadores.

Señaló que algunas ligas deportivas incluso lucran con las áreas deportivas del Estado, pues tiene conocimiento de que cobran a sus atletas sin reportar esos ingresos, aunque no se les exige ninguna cuota para el mantenimiento de las instalaciones.