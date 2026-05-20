El ‘Marte’ ya está listo

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, anunció que los trabajos de iluminación del Estadio Marte R. Gómez han llegado a su fin.

De acuerdo con lo informado anteriormente por el funcionario estatal, se reemplazaron más de 40 luminarias que presentaban fallas, con una inversión menor a los dos millones de pesos.

“Terminamos la primera tarea que se nos pidió, que es el alumbrado de toda la cancha. Ahora se nos está solicitando la iluminación de los extremos de la pista de atletismo, específicamente en las curvas. Esta es una petición nueva que estaremos atendiendo”, señaló.

Explicó que se instalaron las lámparas que hacían falta, con lo cual quedó concluida la iluminación pendiente del inmueble.

“El campo se encuentra debidamente iluminado; ahora buscamos iluminar las curvas, petición que hizo directamente Manuel Virués”, añadió.

Detalló que el alumbrado en las curvas es urgente debido a la cercanía del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, del cual el Estadio Marte R. Gómez será sede durante el mes de julio.

“No se incrementaría mucho el presupuesto, ya que estas lámparas son más pequeñas. Apenas esta semana se van a presupuestar”, comentó.

Finalmente, recalcó que la obra estará concluida antes de que se lleve a cabo el Campeonato Nacional en Ciudad Victoria.