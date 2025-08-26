Descartan en Tamaulipas alerta en teléfonos por simulacro nacional de Protección Civil

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de agosto.-El Coordinador estatal de Protección Civil, Luis González de la Fuente, anunció que Tamaulipas participará en el segundo simulacro nacional que se hará de manera simultánea en todo el país el 19 de septiembre a las 11 de la mañana, pero la entidad no contará con alertas en teléfonos celulares.

El funcionario aclaró que la alerta por teléfonos móviles “más que nada está enfocado a la Ciudad de México, pero de todos modos invitamos a la población a que se registren en la plataforma oficial para que realicen este ejercicio que es de mucha ayuda”, señaló. Ante ello llamó a participar a dependencias gubernamentales, iniciativa privada y familias en general.

Explicó que, aunque el simulacro nacional tiene como eje los sismos, Tamaulipas puede adaptarse a otros escenarios de riesgo. “no somos un estado sísmico, sin embargo podemos hacerlo por inundaciones o por incendio”.

González de la Fuente agregó que mientras los movimientos telúricos son repentinos, en el caso de las inundaciones las autoridades cuentan con tiempo para advertir a la población. “los sismos no avisan, los sismos son repentinos, y las inundaciones se hacen con todo un estudio donde se va vigilando algún fenómeno y ya hemos participado en alertamientos a la población”, indicó.

El coordinador afirmó que Protección Civil estatal se mantendrá atenta a los pronósticos de lluvia durante septiembre, considerado históricamente como el mes de mayores precipitaciones en Tamaulipas.

Destacó que los simulacros permiten que instituciones y ciudadanía practiquen protocolos de seguridad, lo cual fortalece la cultura de la prevención en el estado.

Finalmente, González de la Fuente exhortó a dependencias públicas, empresas privadas y a la población en general a participar en el simulacro del 19 de septiembre para lograr un ejercicio exitoso.