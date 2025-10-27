Crítica PRI de Tamaulipas a Morena por alza de impuestos

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 27 de octubre.,-El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, criticó duramente la intención del gobierno federal de imponer más impuestos al sector productivo.

En conferencia de prensa, señaló que en lugar de golpear a los trabajadores del campo, las autoridades deberían enfocarse en atender los verdaderos problemas que están afectando a la ganadería y a la economía local.

“Nosotros decimos con toda claridad: los tamaulipecos no necesitan más impuestos, necesitan soluciones. Mientras el gobierno busca recaudar más dinero, miles de familias están perdiendo su sustento por el problema del gusano barrenador. En vez de castigarlos, deberían estar implementando estrategias reales para rescatar la producción ganadera del estado”, expresó Díaz Lara.

El dirigente priista también cuestionó el abandono que, asegura, sufren diversas regiones de Tamaulipas.

“Jamás tuvimos carreteras dignas ni atención a la capital del estado, y hoy seguimos viendo un total abandono», expuso .

Diaz Lara sostuvo «lo que falta no es dinero, es capacidad y voluntad para gobernar. En el PRI lo decimos con claridad: no somos iguales, nosotros abanderamos las causas de los tamaulipecos que todos los días salen a trabajar para mantener a sus familias”.

Advirtió además sobre la intención del Congreso local, dominado por Morena, de aprobar incrementos al impuesto predial en los municipios.

“Ahora pretenden subir el predial, afectando directamente a las familias y a los pequeños productores. No se vale que sigan cargando los errores del gobierno sobre quienes producen y trabajan», dijo.

El lider priísta concluyó «pedimos que dejen de ver a los tamaulipecos como una fuente de recaudación y empiecen a presentar propuestas reales que impulsen el desarrollo”.