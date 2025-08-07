Congreso de Tamaulipas no se opone al pago de la deuda de agua con Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de agosto.-El líder del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el Poder Legislativo mantiene una postura clara y comprometida respecto al cumplimiento del tratado internacional de aguas entre México y Estados Unidos.

El legislador destacó que, pese a la presión que generan las sequías prolongadas en diversas regiones del país, especialmente en el norte de Tamaulipas, el Congreso estatal no promoverá ningún tipo de resistencia al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Prieto Herrera consideró que México debe mantener su compromiso con el tratado de 1944, que establece el intercambio de aguas entre ambos países, como parte de su responsabilidad en el marco del derecho internacional.

El diputado local negó que exista una postura de confrontación por parte del Congreso de Tamaulipas, y recalcó que no se avalarán actitudes que puedan escalar el conflicto. El legislador subrayó que el objetivo central debe ser encontrar soluciones dentro de la legalidad, sin incurrir en antagonismos que afecten la relación bilateral o agraven la crisis hídrica en curso.

Ante la situación las autoridades estatales han llamado a la coordinación con instancias federales y organismos de cuenca para garantizar una estrategia integral que considere tanto el cumplimiento internacional como las necesidades locales.

Prieto Herrera aseguró que el Congreso local seguirá participando activamente en el diálogo institucional, al tiempo que exigirá que se prioricen acciones que mitiguen el impacto de la sequía para agricultores y comunidades afectadas.