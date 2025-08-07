Muere ícono del jazz y la salsa a los 88 años tras luchar contra terrible enfermedad

La industria musical se viste de luto ante la inesperada muerte de Eddie Palmieri, un músico considerado ícono de jazz latino y la salsa, a los 88 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Palmieri.

El pasado 6 de agosto, se compartió un emotivo mensaje de despedida para el cantante, en el cual no solo recuerdan su gran legado en la música, también le desean todo lo mejor a la familia para que pueda sobrellevar su duelo.

“Eddie Palmieri, legendario pianista, compositor, líder de banda y una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina, falleció en su residencia en Nueva Jersey el 6 de agosto de 2025, a la edad de 88 años”, se lee.

¿De qué murió Eddie Palmieri, ícono del jazz y la salsa?

En el comunicado, no se mencionan las causas de muerte del pianista Eddie Palmeri. No obstante, su hija declaró al medio ‘The New York Times’ que perdió la vida tras luchas contra una “larga enfermedad”.

Aunque no dio más detalles sobre su condición, señaló que había fallecido de forma pacífica en su casa de Nueva Jersey. Se especula que su afección se habría complicado a causa de su avanzada edad. Sin embargo, nada ha sido confirmado aún, pues la familia no ha ofrecido más declaraciones.

Cabe destacar que, en 2024, anunció que pausaría temporalmente sus proyectos musicales por cuestiones de salud. Si bien en ese momento no especificó si padecía alguna enfermedad, resaltó que sus médicos le recomendaron tomarse un descanso.

