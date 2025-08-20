Arranca la Intercolonial el 30 de agosto, registros cierran el martes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El próximo sábado 30 de agosto se reactiva la liga de fútbol Intercolonial de Ciudad Victoria la cual será presidida por Eduardo Javier Velázquez Juárez, quien anunció que ya se encuentran confirmados los equipos que participarán en el próximo torneo, el cual dará inicio el 30 de agosto.

“Ya se han confirmado más de 30 equipos que participarán en la liga intercolonial en sus diferentes categorías, los registros siguen abiertos y cierran el martes 19”, comentó.

En la Categoría Juvenil A (2010-2011) estarán compitiendo Reyna FC, Dep. Requena, Mainero FC, Panteras FC, Fénix FC, Rojinegros Vic, Garra de Tigre, Pitufos Hever y Tamatán de la Cruz Jr.

En tanto, en la Juvenil B (2009-2010) participarán Furia Azul, Galácticos Gama Sport, Rebaño 2009, Reyna FC, Pitufos Hever y Prepa #2.

Finalmente, en la Categoría Libre ya están inscritos 14 equipos: Transurge FC, Güémez Jr, Industrial FC, Lazaritos FC, Cuerudos FC, Colenca, Real Santander FC, Tercer Tiempo, Nike FC, River FC, Ampliación López Mateos, Atlético Mineiro, Dep. Requena y Pitufos Hever.

El presidente de la liga destacó que todavía existe oportunidad para que más equipos se sumen a esta fiesta deportiva.

“Todavía hay espacio para más equipos que quieran unirse y ser parte del torneo”, puntualizó.