Por instrucciones del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, se ha designado a la C.P. Norma Leticia Abrego Lerma como la nueva titular del Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos (ITABEC) en Tamaulipas. Anteriormente, Abrego Lerma se desempeñaba como encargada de la dirección de la institución.
El nombramiento fue formalizado a través de la Secretaría de Educación, bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Valdez García.
Norma Leticia Abrego Lerma ha ocupado diversos cargos dentro del ITABEC, incluyendo el de Comisario a partir del 2 de octubre del 2022, Directora de Administración y Finanzas desde el 1 de junio de 2025. Además, a partir del 8 de enero de 2026, asumió el cargo de encargada del despacho de la Dirección General del ITABEC.