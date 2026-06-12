Américo nombra nueva directora del ITABEC

*El Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, ha nombrado a la C.P. Norma Leticia Abrego Lerma como nueva directora del Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos (ITABEC), tras su desempeño como encargada de la dirección y en diversos cargos dentro de la institución. * El nombramiento de Abrego Lerma fue formalizado por la Secretaría de Educación y se enmarca en su trayectoria dentro del ITABEC, donde ha ocupado roles clave desde 2025, incluyendo Directora de Administración y Finanzas y encargada del despacho de la Dirección General.

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, se ha designado a la C.P. Norma Leticia Abrego Lerma como la nueva titular del Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos (ITABEC) en Tamaulipas. Anteriormente, Abrego Lerma se desempeñaba como encargada de la dirección de la institución.

El nombramiento fue formalizado a través de la Secretaría de Educación, bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Valdez García.

Norma Leticia Abrego Lerma ha ocupado diversos cargos dentro del ITABEC, incluyendo el de Comisario a partir del 2 de octubre del 2022, Directora de Administración y Finanzas desde el 1 de junio de 2025. Además, a partir del 8 de enero de 2026, asumió el cargo de encargada del despacho de la Dirección General del ITABEC.