México cumple el primer objetivo; vence a Sudáfrica y rompe la maldición en inauguraciones en justas veraniegas

La Selección Mexicana dio el primer paso en casa y cumplió con la misión. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Justa veraniega Norteamérica 2026, una victoria que no solo significó sumar tres puntos, sino también acabar con una larga malaria: ganar un encuentro de apertura en la competencia de futbol más importante.

Ante un Estadio Ciudad de México completamente lleno y vestido de verde, el Tricolor tomó el control desde los primeros minutos. Fue al 9′ cuando Julián Quiñones escribió su nombre en la historia al marcar el primer gol del torneo 2026.

El dominio del primer tiempo

México dominó gran parte de la primera mitad y Sudáfrica apenas logró inquietar la portería nacional. De hecho, fue hasta el minuto 37 cuando Lyle Foster registró el primer disparo de los Bafana Bafana en el encuentro.

La historia se complicó todavía más para los africanos al inicio del complemento. Al minuto 49, Brian Gutiérrez se escapaba con dirección al arco cuando Sphephelo Sithole lo derribó, evitando una oportunidad manifiesta de gol.

Al minuto 67 apareció el “Lobo de Tepeji”, Raúl Jiménez, quien se elevó dentro del área y con un certero remate de cabeza mandó el balón al fondo de las redes.

El gol tuvo un significado especial para el delantero mexicano, ya que alcanzó las 47 anotaciones con la Selección Nacional, superando a Jared Borgetti y colocándose en solitario como el cuarto máximo goleador en la historia del combinado tricolor.

La tarde perfecta del Tri

La tarde también dejó una página para el futuro. Al minuto 65 ingresó Gilberto Mora, quien con apenas 17 años, siete meses y 28 días debutó en una Copa del Mundo, confirmándose como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

La mala noticia para el Tri fue la expulsión de Montes, una baja sensible para el combinado azteca.

Con autoridad, goles y una afición entregada, México arrancó con una victoria que alimenta la ilusión de todo un país. El primer objetivo está cumplido: ganar el partido inaugural y comenzar el sueño con el pie derecho.