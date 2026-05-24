Wendy Citlali, orgullo de Güémez; busca apoyo para cumplir su sueño

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el ejido San Cayetano, en el municipio de Güémez, surge una historia de esfuerzo, talento y perseverancia que hoy pone en alto el nombre de Tamaulipas. La pequeña Wendy Citlali Hernández González, alumna de la Escuela Primaria “Prof. Juan B. Tijerina”, representará al estado en los Juegos Nacionales Deportivos de la Educación Básica 2026, que se celebrarán en Guadalajara, Jalisco, en la prueba de Impulso de Bala.

Wendy no solo llevará consigo la ilusión de competir en una justa nacional, sino también el orgullo de ser la única niña del municipio de Güémez en lograr su clasificación a esta competencia.

Su talento deportivo comenzó a forjarse en las clases de educación física, donde su maestro Luis Santiago Maldonado Aguilar detectó sus habilidades y la impulsó a desarrollar su potencial dentro del atletismo.

Sin embargo, detrás de este logro también existe una historia de sacrificio. Wendy proviene de una familia de escasos recursos, situación que ha complicado su preparación, ya que aunque ha recibido invitaciones para entrenar en el Polideportivo de Ciudad Victoria, en muchas ocasiones su familia no ha podido costear los traslados para asistir de manera constante.

Afortunadamente, los gastos de la menor para participar en el certamen nacional ya están cubiertos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, permitiéndole cumplir con este importante compromiso deportivo.

No obstante, ahora el objetivo es lograr que su madre pueda acompañarla en esta experiencia única, por lo que familiares y personas cercanas han iniciado una petición de apoyo solidario para reunir recursos.

Quienes deseen sumarse y respaldar a esta joven atleta pueden hacerlo mediante un depósito a la cuenta de su padre:

Juan José Hernández Blanco Banamex: 5204 1662 4803 3690

La historia de Wendy Citlali es prueba de que el talento puede surgir desde cualquier rincón de Tamaulipas, incluso cuando las circunstancias económicas parecen jugar en contra. Hoy, Güémez tiene una representante nacional y una pequeña guerrera que busca lanzar su sueño tan lejos como su propia bala.