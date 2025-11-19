‘Vuelan’ Tucanes en ‘Américo Amigo’

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un partido de alarido el equipo de los Tucanes conquistó el campeonato de Liga del Torneo ‘Américo Amigo’ esto al vencer en la tanda de penales a Excursiones Aldape, luego de quedar 1-1 en el tiempo regular.

El duelo se disputó el domingo por la tarde en la canchita ‘Américo Amigo’ de la Unidad deportiva “Siglo XXI” ante un buen número de seguidores de ambos equipos y que cumplió con las expectativas, ya que a lo largo de los 50 minutos ambos equipos lo dieron todo por conseguir el campeonato.

En la primera parte Excursiones Aldape creó oportunidades de gol con los arribos del “Kalusha” Velarde e Isaí “el Consentido” Aguilar ante la portería defendida por Abel Daza, pero no pudieron perforar la malla.

Poco antes de acabarse la primera parte, al minuto 23 fue cuando se movió el marcador en favor del cuadro de Tucanes con un “bombazo” de pierna derecha de Luis Chacón que dejó sin oportunidad al cancerbero Eduardo Aldape que nada pudo hacer por detener el disparo para irse al descanso.

Para la parte complementaria siguió insistiendo el equipo de Aldape buscando afanosamente el gol de la igualada pero no lo conseguía. Sería hasta en tiempo de reposición en un tiro de esquina que el “Kalusha” Velarde sacaría un centro muy cerrado que tomó por sorpresa al arquero Abel Daza que con las piernas lo mandó al fondo de su propia portería.

Con un final de alarido, el duelo acabaría con el silbatazo final del árbitro Luis Alberto Rojas para poner fin a las acciones.

En los tiros penales fueron más certeros los Tucanes al anidar el balón Dany Villanueva, Antonio “Toño” Córdova y el “Zizinho” Cedillo, mientras que por Excursiones Aldape anotó el “Kalusha” Velarde y fallaría el “Tanque” Abdiel Alvarado.