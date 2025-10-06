Veteranos de la Unidad Modelo rehabilitan con sus propios medios el campo “Chane”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con machete en mano, esfuerzo propio y el respaldo de algunos vecinos, integrantes del equipo de futbol Veteranos Unidad Modelo, de la categoría Diamante, emprendieron la rehabilitación del campo “Chane”, ubicado en la colonia Casas Blancas.

Los jugadores, motivados por el amor al futbol y el deseo de contar con un espacio digno donde practicar el deporte que más les apasiona, se han dado a la tarea de limpiar el terreno, realizar el deshierbe y habilitar las porterías con la colocación de tubos y argollas, que posteriormente serán pintados.

Todo esto lo han hecho utilizando sus propias herramientas, luego de no recibir respuesta por parte de las autoridades municipales, al alcalde Eduardo Abraham Gattás y el jefe de deportes de municipio Carlos Pizaña a quienes solicitaron apoyo.

“Decidimos hacerlo por nuestra cuenta, porque queremos seguir disfrutando del futbol y además que las nuevas generaciones tengan un lugar donde jugar”, comentaron algunos de los integrantes del equipo, quienes además agradecieron el respaldo de los vecinos que se han sumado a las labores.

De acuerdo con los propios jugadores, se espera que en los próximos días el campo quede completamente rehabilitado, lo que representaría la creación de un nuevo espacio deportivo no solo para la Liga de Veteranos, sino también para otras ligas, donde podrían participar niños, jóvenes y adultos.

Esta iniciativa ciudadana refleja el compromiso y la pasión de la Unidad Modelo por el balompié, al demostrar que, pese a las carencias, con organización y voluntad se pueden lograr proyectos en beneficio de toda la comunidad, esperando que municipio no tome represalias o les quiera vender el campo por exponer el nulo apoyo que les han dado.