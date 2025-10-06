¡LOS REYES DE COPA! PADILLA ES CAMPEÓN

Ciudad Victoria.- Con anotaciones de Ramón Botello y Pedro Torres, el conjunto de Padilla se coronó campeón de la Copa categoría DiOro, tras vencer 2-1 a SS Azteca en una emocionante final.

El encuentro se disputó en la cancha ocho de la Unidad Deportiva Revolución Verde, que registró un gran ambiente desde el inicio del partido.

Las emociones comenzaron en la primera mitad con el gol de Pedro Torres, quien aprovechó un rechace del arquero de Azteca, Jesús Rocha. Aunque el guardameta detuvo el primer disparo, en la segunda oportunidad Torres empujó el balón al fondo de la red para abrir el marcador 1-0.

Con el ánimo al máximo y el apoyo constante desde las gradas, Padilla amplió su ventaja gracias a Ramón Botello, quien en un veloz contraataque venció a la defensa rival y definió con un tiro cruzado imposible de detener para el portero de SS Azteca, colocando el 2-0.

A pesar de la desventaja, SS Azteca no bajó los brazos y buscó acercarse en el marcador. En la recta final del encuentro, Luciano Medina descontó con el 2-1, agregando dramatismo a los últimos minutos del partido.

Sin embargo, los intentos de Azteca no fueron suficientes, y Padilla logró mantener la ventaja hasta el silbatazo final, quedándose con el título de Copa y confirmando su dominio en la categoría.