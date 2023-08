“Venimos a ganar, competir y hacer las cosas bien”: Coach Rojas

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- El entrenador de Correcaminos de Basquetbol, Fernando Rojas López, se dijo contento por volver a Ciudad Victoria, donde tiene gratos recuerdos, esto en el marco de la presentación del equipo, en la que agradeció al Presidente del Club Pablo Mancilla Barrón la oportunidad de estar en el banquillo del equipo que participará en la edición 2023 Liga SiSNova de la LNBP Varonil.

“Venimos a ganar, venimos competir y venimos hacer las cosas bien, y aunque no sabemos que nos depara el futuro, lo que sí sabemos es como prepararnos y en eso estamos, ya llevamos más de una semana en la que los muchachos han hecho un trabajo extraordinario”, destacó el coach Rojas.

“También estoy trabajando con mi coach Joshua Quintero que me ha apoyado de principio a fin y estamos con una gran expectativa”, agregó.

Rojas López aseguró que el apoyo que ha recibido ha sido al cien y del cual no le queda más que responder con una gran temporada.

“El apoyo de la directiva ha sido al 100 con todos los temas y no nos queda más que responder a una afición que ya le toca festejar con toda razón, estamos aquí para trabajar y como les comento, no tengo bola de cristal, no sé qué va a pasar mañana pero lo que sí sé es que estamos preparados para lo que viene”, concluyó.