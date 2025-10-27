¡Un éxito la Carrera y Caminata por el Día Mundial del Ictus!

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con la intención de concientizar para prevenir, y una destacada participación ciudadana, se llevó a cabo la Carrera y Caminata por el Día Mundial del Ictus, un evento lleno de energía, conciencia y solidaridad, donde cada paso contó por la salud y la prevención.

Desde las primeras horas de la mañana, participantes de todas las edades se dieron cita en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines para sumarse a esta noble causa, que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y prevención del ictus, una de las principales causas de discapacidad en el mundo.

La salida y meta fue desde la fuente de la UDARC a las 7:00 de la mañana, para minutos después dar salida a la caminata.

En la categoría Femenil 5K, las ganadoras fueron:

1) Cinthya Arrieta

2) Jacky Sagastegui

3) Karla Vázquez

En la categoría Varonil 5K, los primeros lugares fueron para:

1) Adrián de la Cruz

2) Jorge Azúa

3) Víctor Hernández

Asimismo, se otorgó una premiación especial en la categoría 60+, donde el equipo Fridas en Tenis se llevó los honores por su entusiasmo, constancia y espíritu deportivo, además de premiar a los mejores de la caminata.

El evento reafirmó que prevenir es vencer con anticipación, promoviendo hábitos saludables y recordando que la actividad física es una poderosa herramienta para cuidar el cerebro y el corazón.