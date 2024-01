¡Un Clásico!, Fundador y Martínez van por su séptima final

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- En el futbol existen rivalidades que han enmarcado un antes y un después; este es el caso entre Fundador y el Deportivo Martínez que se ha vuelto un clásico del balompié amateur de la capital.

Este sábado 27 de enero, vivirán su séptima final a lo largo de los últimos años, ahora la historia se seguirá escribiendo en la Liga de Campeones de Veteranos, donde después de una larga contienda, los pupilos de Jorge el “Mago” Alvizo y el arsenal de “Chuy” Martínez se verán nuevamente las caras para cerrar el telón, misma que se vivirá en la cancha de la Cima Fut-7.

Seis finales, seis episodios en los que Fundador y Martínez han sostenido el suspenso de la tradición de este Clásico. Los números marcan una historia en igualdad, por lado de Fundador cuenta con tres campeonatos ante el “Ferrari”, del otro lado Martínez con tres finales ganadas y unas semifinales donde eliminaron a su máximo rival, tomando una ligera ventaja.

2021: Un legado que nace

La historia comienza en junio 27 del 2021. Fundador un monstruo del futbol 7 seguía arrasando en cada torneo que pisaba; Martínez un equipo que llevaba su tiempo en el futbol local comenzaba a sonar fuerte en los certámenes.

Por primera vez se celebraba la Final Regional de la Copa Kama’s con sede Victoria, los dos equipos protagonistas llegaban a la última instancia donde comenzaría un legado de finales en los torneos más importantes de la capital.

Fundador cargado con un plantel de lujo con Lucas Silva, “Samba” Rosas, “Willo” Rivera, “Tano” Ahumada, “Kory” Jiménez que jugaron profesionalmente (todos con Correcaminos), el “Ferrari” con lo mejor del talento victorense, terminaban cayendo 3-2 ante el equipo de Jorge “El Mago” Alvizo que levantó su primer trofeo ante “Chuy” Martínez.

Exactamente un mes después se volvería a ver las caras, ahora en el campo de la Cima Fut-7 donde nuevamente Fundador se coronaba al imponerse 7-2 ante el Ferrari Amarillo.

Martínez ante todo pronóstico

El 28 de agosto se jugaba la final de la “Champions” Victoria, en plena pandemia y tras un año sin espectáculo deportivo alguno, estas escuadras volvían a armar una fiesta futbolística en la capital del estado, abarrotando las instalaciones de la Cima al máximo de su capacidad.

Fundador marchaba como favorito en ese momento para colgarse con su séptima estrella, tras dos finales consecutivas derrotando a Martínez y con su paso perfecto en el certamen, El “Ferrari” peleaba ante todo pronóstico, ya que en las tribunas y la línea que dividía el campo con la afición, ya perfilaban y respiraban a Fundador como el ganador.

El Deportivo Martínez no solo campeonó, sino que golea 3-0 en el primero tiempo a Fundador, y en el complemento aguantó la batuta para terminar con un 3-2 y consagrarse con su primera “Champions”, rompiendo toda profecía ante un Fundador devastado.

2022: Año de rivalidad

En el 22 continuaron las finales, y ahora era el “Ferrari” quien tomaba la delantera. El 11 de febrero vencían por segunda ocasión consecutiva a Fundador en la final de la primera categoría de la Cima Fut-7; tras ir perdiendo 2-0, lograron remontar para terminar con un 3-2, replicando el marcador de la “Champions”.

Dos meses después se volvería a medir en la quinta final, llegando al certamen donde inició esta historia, la Copa Kama’s, ahora Martínez fue el vencedor con un 5-3 derrotando a Jorge “El Mago” Alvizo en el campo de la Borja.

A cierre de año, Fundador lograba quitar esa “mala racha” contra sus rivales, venciéndolos en Copa UAT Veteranos en diciembre del 2022. Empatando a tres finales ganadas cada bando.

Jesús Martínez con la mentalidad de ganar

A solo días que una nueva final se consuma, Jesús Martínez se encuentra tranquilo, ya que es un equipo que ha enfrentado en diferentes ocasiones en estas instancias.

“Tranquilo, es un equipo al que me he enfrentado muchas veces, se que cada partido es diferente pero siempre he salido con la mentalidad de ganar. Confío en mi equipo el “Ferrari” estará listo para este sábado”.

Llegamos con carro completo: Jorge “El Mago” Alvizo

Fundador fuerte y entusiasta, así lo expresa Jorge “El Mago” Alvizo que contará con todo el arsenal para la final.

“Vamos a llegar fuertes y con mucho entusiasmo, va estar bueno el partidito, vamos a llegar con el carro completo, aunque es un partido complicado, ellos también tienen un equipo de mucha experiencia”.

“La clave es aprovechar las que tengamos, va haber pocas oportunidades, ya cayendo el primero el partido se va abrir, el juego para quien sea”, concluyó.