Último Shake Run marca el arranque final hacia El Gran Cierre 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La emoción por El Gran Cierre 2025 llegó a su punto máximo este fin de semana con la realización del último Shake Run, el entrenamiento oficial previo a la carrera que se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre.

Con este encuentro, la comunidad corredora declaró estar completamente lista para enfrentar las distancias de 5, 10 o 21 kilómetros y despedir el año con energía renovada.

El punto de reunión fue la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde decenas de corredores se dieron cita desde temprano para participar en el calentamiento dirigido por Óscar Ariel.

Los entrenadores Gabriela Díaz y Gustavo Tadeo, ambos, con banderas en mano, lideraron el arranque del entrenamiento, motivando a los asistentes a completar sus distancias y familiarizarse con la nueva ruta trazada para la edición de este año.

El ambiente fue de fiesta y entusiasmo como caracteriza a la comunidad corredora. Los participantes recorrieron sus kilómetros a su propio ritmo, aprovechando la oportunidad para evaluar su condición física a pocos días del gran evento.

Tras finalizar, todos fueron recibidos con café y pan, un detalle que agradecieron ampliamente mientras compartían sus expectativas para la carrera.

La jornada cerró con una rifa en la que se sortearon relojes Garmin y otros premios, generando aún más emoción entre los asistentes.

Con este último Shake Run, la comunidad que agotó los folios, solo espera que llegue el 31 de diciembre para darle la vuelta al calendario corriendo y comenzar el 2026 con el impulso que solo el deporte sabe dar.