Triple empate pone al rojo vivo la Copa Gobernador Femenil

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de seis jornadas disputadas en la rama femenil de la Copa Gobernador 2026, la pelea por el liderato general está más cerrada que nunca, con un triple empate entre Congreso del Estado, Auditoría Superior y Justicieras, equipos que protagonizan una intensa batalla en la parte alta de la clasificación.

Las tres escuadras suman 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, aunque la diferencia de goles mantiene a las actuales campeonas, Congreso del Estado, en la cima del torneo por encima de los otros 11 equipos participantes.

En lo que respecta a la fase de grupos, Congreso del Estado domina el Grupo 1 con 13 unidades, empatado en puntos con Auditoría Superior del Estado, que lo sigue de cerca. Más abajo aparece el ITCA con siete unidades, mientras que Obras Públicas ocupa el fondo con apenas un punto.

En el Grupo 2, Justicieras se mantiene como líder con 13 puntos, seguido por IPSSET con 11. Comisión de Parques registra ocho unidades, mientras que la Secretaría de Bienestar suma cinco puntos.

Por su parte, en el Grupo 3, Poder Judicial impone condiciones con 12 unidades. La Secretaría de Seguridad Pública marcha con nueve puntos, misma cifra que DIF Colibríes, mientras que Oficina del Gobernador cierra la clasificación con un punto.

La competencia entra en su etapa decisiva y todo apunta a que la lucha por el liderato seguirá encendida en las próximas jornadas.